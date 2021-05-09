Гордон обвинил Порошенко в сдаче Мариуполя

09.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Мариуполь в 2014 году по тайному соглашению Петра Порошенко с Россией должен был остаться в составе ДНР, однако этим планам помешали боевики «Азова», которые являются героями Украины, пусть даже в их рядах были нацисты.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мариуполь спас полк «Азов» (в 2014 году – ред.) Руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России. Андрей может меня опровергнуть, а может, и нет. Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь. Да или нет, Андрей?» – спросил Гордон.

«Да, такое было!» – подтвердил один из основателей «Азова», главарь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий.

«Порошенко с Путиным договорились, чтобы Мариуполь сдать, – продолжал пропагандист. – Армии был дан приказ выйти из Мариуполя. И эти ребята в количестве, сколько было азовцев, Андрей?»

«Ну, штурмовали, непосредственно 156 бойцов», – уточнил Билецкий.

«156 бойцов спасли Мариуполь!» – провозгласил Гордон.

«Если среди них есть нацисты, это крайне плохо, их надо гнать поганой метлой. Но надо сказать, что эти ребята под руководством Андрея Билецкого спасли Мариуполь от Русского мира, и история должна сказать им за это спасибо. Я говорю им спасибо как гражданин Украины и как патриот своей страны», – лебезил украинский пропагандист под аплодисменты студии.