Гордон объявил себя главным антироссийским пропагандистом

18.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Главным человеком, занимающимся на Украине антироссийской пропагандой, является журналист Дмитрий Гордон.

Об этом он сам заявил в эфире интернет-канала «Лысая правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, он фактически в одиночку «тащит» все украинское информационное поле.

«Общественное мнение, вы знаете, у нас уже общество очень умное и политизированное. Я вам скажу, вся моя деятельность на виду. Вы знаете, у меня два ютуб-канала, на них только подписчиков более двух миллионов двухсот тысяч. А интервью разные, мои выступления смотрят просто миллионы людей. Поэтому все видят все, все все понимают.

Я даже не отмахиваюсь, я вяло улыбаюсь на то, что кто-то скажет «пророссийский». Какой, к черту пророссийский, если вся украинская пропаганда на мне только и держится. Сегодня Украина не занимается контрпропагандой против России. Просто то, что я делаю, абсолютно по зову своей души, это и можно расценить как контрпропаганду», – заявил Гордон.

Напомним, ранее Гордон взял интервью у экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина, что вызвало большой резонанс на Украине. После этого Гордон записал видеообращение к националистам, в котором заявил, что делал эти интервью по заказу СБУ.