11.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Гордон объявил украинцев продажными и падкими на го@но

Украинский избиратель – глупый и коррумпированный. Об этом в эфире телеканала 112 заявил телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам журналиста, украинцы раз за разом ошибаются, продавая свой голос негодяям.

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«Забудьте о людях – наши люди навыбирали за 26 лет независимости такое. Они забитые, неведающие, в массе своей. Не знающие, не понимающие и легко подвергающиеся коррупции. Люди подвергаются коррупции на выборах на «раз»… Электорат хреновый у нас, электорат покупаемый, электорат сдабриваемый деньгами… Наши люди раз за разом выбирают говно и оно нами руководит. И выхода из этого замкнутого круга я пока не вижу», – сказал Гордон.