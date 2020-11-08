Гордон объявил зарабатывающих в РФ украинцев предателями родины и виновниками бед страны

30.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские политики, выступающие на телеканалах олигарха Виктора Медведчука, а также отправляющиеся в Россию гастарбайтеры являются предателями, из-за которых украинскому народу плохо живётся.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Я всегда задаю себе вопрос – украинские политики, в том числе и провластные, которые ходят на заведомо пророссийские каналы Медведчука, врага Украины – они делают хорошо для своей страны? Нет, плохо», – сказал он.

Однако на замечание ведущего о том, что и сам Дмитрий Гордон часто выступал на российских телеканалах, пропагандист ответил, что это другое – он вёл «подрывную деятельность» на территории врага.

«Я включался на каналы врагов, к Скабеевой и Попову, на каналы, которые находятся на территории врага. Я вёл подрывную работу на территории врага, чего, к сожалению, не делает моё государство. Именно я назвал Путина преступником в прямом эфире на канале «Россия». Именно я говорил вещи с точки зрения Украины, которые я хотел, чтобы услышал весь русскоязычный мир, который смотрит канала «Россия 1».

Но когда мы знаем, в нашей стране, что Виктор Медведчук, который является врагом Украины, который постоянно ездит к Путину, который постоянно получает оттуда команды, и его каналы являются проводниками Русского мира – я не предлагаю закрывать каналы, нет. Но я бы их бойкотировал. Пускай они скатятся до уровня маргинальных, маленьких каналов, которые никто не будет смотреть. Это и есть борьба», – призвал пропагандист.

Он также подчеркнул, что все украинцы, которые ездят в Россию на заработки, якобы предают свою страну, и именно из-за таких людей на Украине плохо живётся.

«Когда наши заробитчане ездят на территорию России там работать, предают ли они мою и свою Родину? Моё мнение – да. Не могли советские граждане, по доброй воле, ездить во время Великой Отечественной Войны работать на территорию Германии, их туда угоняли. Но сами они не ехали на заработки. Когда украинские артисты едут петь для российских ментов и ФСБшников, предают они мою Родину? Да.

И когда все плачутся и говорят, как у нас плохо, надо понимать, что и из-за них тоже плохо – из-за двуличия и того, что они считают Украину своей матерью, но когда на мать напали, они едут зарабатывать деньги туда, откуда пришла угроза матери. Всё, на самом деле, просто», – рассудил Гордон.