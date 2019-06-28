Гордон очарован «интересным и нестандартным» Кадыровым

28.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский журналист и антироссийский пропагандист Дмитрий Гордон, возглавляющий предвыборный штаб партии «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко, хочет взять интервью у президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.

В этом Гордон признался в эфире своего видеоблога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон не смог ответить, является ли для него мечтой интервью с Путиным.

«Интервью с Путиным – мечта или реальность? Я не знаю. Я не могу сказать, что это мечта. Я бы с удовольствием сделал это интервью, я так выскажусь», – паясничает Гордон.

Журналист также назвал Рамзана Кадырова «интересным человеком» и пообещал взять интервью и у него.

«Очень интересен Рамзан Кадыров мне, очень интересен, и я думаю, что я с ним сделаю интервью. Но для этого, как минимум, должна прекратиться война между Россией и Украиной. Он интересный человек, безусловно. Нестандартный», – неожиданно признался Гордон.

Ранее пропагандист заявил, что Владимир Путин сегодня – наиболее интеллектуальный и эрудированный лидер в мире.