Гордон ошарашен: Зеленский голодает и недосыпает

26.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский ходит на работу голодный и невыспавшийся.

Об этом в эфире телеканала «Дождь» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон рассказал об одной из своих встреч с Зеленским, которая произошла прошлой осенью.

«Я встречался с ним в октябре или ноябре, я не помню. Вы знаете, что меня поразило, по-человечески? Вот он сидел, перед ним была вазочка с печеньем. Передо мной стояла вазочка, перед ним и стояла бутылочка воды. Он эту вазочку пододвинул к себе и начал запихивать в себя печенье, и хаотично запивать водой. Под глазами вот такие круги.

Я спросил: «Есть хочется?». Он сказал: «Да. Мне некогда поесть и некогда поспать». И мне его просто по-человечески стало жалко. Потому что передо мной сидел человек, прежде всего. Со своими плюсами, своими минусами, но он не перестал быть человеком на этом высоком посту», – заявил Гордон.