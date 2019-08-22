Гордон осознал, что Путин не отдаст Крым

22.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинского президента, который согласится признать Крым российской территорией, вынесут из кабинета вперед ногами.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил антироссийски настроенный киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам журналиста, позиция российского лидера Владимира Путина о том, что Крым – территория РФ и это не обсуждается, сводит на нет любые переговоры.

«Я не верю ни в одного переговорщика между Россией и Украиной, не верю. Потому что все переговоры бессмысленны по той причине, что Путин не собирается отдавать Крым и Донбасс. Вот просто не собирается. Донбасс еще да, Крым – вопрос закрыт. А какой президент Украины согласится с потерей Крыма. Значит, переговоры заранее обречены. Это тупик… Это все бессмысленно.

Разговор будет следующий. «Донбасс – украинская территория», – Путин скажет, – «Забирайте, какие проблемы. Только федерализация – наше условие, амнистия боевикам, выборы на Донбассе, чтобы оттуда боевики пошли сюда в Верховную раду, язык и так далее». Будет выставлено много условий. «Но, поскольку вы забираете Донбасс, то, уважаемые западные партнеры, вы же с нас санкции снимите тогда. И все, расходимся в разные стороны». Робкий вопрос: «А Крым?». «А о Крыме забудьте, Крым российский». Кто из президентов украинских согласится с этим? Да его вперед ногами вынесут», – заявил Гордон.