08.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Приехавшая из США представительница диаспоры Ульяна Супрун как руководитель здравоохранения Украины может быть частью «дьявольского плана по ползучему захвату» страны.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я радуюсь безвизу, но миллионы украинцев покидают свою землю. Мы видим, что для этого создаются экономические условия. В крупнейших киевских клиниках не хватает сестер и оперирующих сестер. Они в Польше. Министр с этим что-то должна делать. У меня впечатление, что кому-то надо, чтобы нас было мало, чтобы спокойно сюда прийти раздерибанить землю и оставшиеся заводы и фабрики», – сказал Гордон.

Отстранение Супрун от должности исполняющего обязанности министра здравоохранения, по его мнению, может быть проявлением борьбы за Украину крупных фармацевтических корпораций.

«За Супрун стоят международные финансовые корпорации, которые специализируются на фармацевтической промышленности. Это не миллиардные, а триллионные корпорации. Она выразитель их интересов. Я допускаю, что причиной ее отстранения могла стать борьба этих корпораций между всего», – сказал Гордон.