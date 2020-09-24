Гордон подговаривает украинских переговорщиков устроить прощальный демарш

24.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна остановить работу своей делегации на переговорах по урегулированию кризиса на Донбассе и прекратить диалог в трехстороннем формате. Об этом в эфире программы «Хард с Влащенко» заявил известный пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гордона, эти переговоры в Минске не приведут к хорошему для Украины результату. А в случае, если Германия и Франция захотят после этого снять санкции с России, они станут «идиотами».

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«Я говорил об этом Леониду Даниловичу Кучме, я говорил об этом Леониду Макаровичу Кравчуку неоднократно – Трехстороннюю контактную группу нужно закрыть на замок амбарный и закончить все переговоры с россиянами. Говорить не о чем. Россияне хотят сделать Украине плохо, они участвуют в переговорах не потому, чтобы сделать нам хорошо.

Если Германия и Франция такие идиоты, что не понимают, что вчера – Грузия, сегодня Украина, а завтра они, то пусть снимают санкции. Я не вижу никакого толка от переговоров, я знаю, как они проходят», – заявил Гордон.

Отметим, что выход из переговоров для Украины выглядит логичным. Представители Киева не раз признавались, что подписание Минских соглашений было лишь уловкой, чтобы остановить наступление ополчения.

За счет передышки и помощи Запада Киев смог выстроить линию обороны и укрепить свои позиции.

Учитывая, что все предыдущие разы Запад закрывал глаза на саботаж Украиной выполнения соглашений, можно предположить, что и предлагаемый Гордоном выход из переговоров не повлечет для Киева никаких фатальных последствий – ведь Украина и далее нужна как таран против России.