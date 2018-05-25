25.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Гордон подтвердил: Самостийность Украины – полное фуфло

Украинский народ никак не влияет на выборы президента страны – его назначают «сверху» не зависимо от того, нравится ли он людям или нет, а выборы – всего лишь театральное представление. Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, даже обладая значительными средствами неугодный «большим дядям» кандидат не сможет стать президентом.

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«Ни от вас, ни от меня ничего не зависит. Ничего не зависит от этих депутатов, которые томятся в парламенте, от подавляющего большинства из них. Зависит, на самом деле, от очень ограниченного числа людей, которые вершат судьбы мира и которые вершат судьбы стран. Эти люди себе подберут кого-то, кто будет выразителем их воли и дальше начнется… Большие дяди что-то решат и нам кого-то запустят, другого варианта нет… Мало того, если у тебя будут бабки, допустим, 100 миллионов долларов, но ты будешь не мил и не люб дядям, которые в мире решают что-то, тебя засандалят вместе с твоими бабками и бабки тебе запихут. Для того, чтобы стать президентом Украины нужно: воля больших дядь планетарного масштаба, большие деньги, харизмы не мешало бы», – заявил Гордон.