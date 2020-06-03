03.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, СНГ2, социальные сети, Украина
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Гордон поедет «вскрывать» Тихановского и смотреть, как «Россия шатает Белорусию»


Украинский пропагандист Дмитрий Гордон собирается поехать в Минск, чтобы взять интервью у оппозиционного блогера Сергея Тихановского.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я внимательно слежу за Блоруссией. Мне очень интересно взять интервью у этого блогера, и я этим займусь в ближайшее время. Но мне кажется, что Лукашенко сейчас будет шатать сильно именно Россия», – утверждает Гордон.

Он допускает вероятность «белорусского майдана, инициированного Россией».

«Я об этом и хочу поговорить с этим белорусским оппозиционером. Я ему задам этот вопрос. Вы не по заданию России, я спрошу. Если нет, как вы сами это делаете? Может, это Запад инициирует. Может, это стихийный протест…», – сказал Гордон.

Перед тем, как писать интервью с Тихановским, он собирается проконсультироваться с бывшим главой Верховного совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем, который «понимает белорусскую политику – как никто», потому что «подписывал историческое Беловежское соглашение».

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