Гордон похвастался, что «членом так и не стал»

26.02.2019, Киев

Киевский журналист Дмитрий Гордон честно служил Советскому союзу в рядах Советской армии, но при этом ненавидит Россию и считает предателями украинских артистов, которые выступают в РФ.

Об этом он рассказал на канале NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плохи эти артисты, которые выступают в России и потом хотят участвовать в Евровидении. Если ты гражданин Украины и если ты знаешь, что Россия напала на твою страну и ездишь к ним работать, то ты не патриот. Спортсмены, которые ездят на чемпионаты в Россию – другое дело. Они ездят защищать честь Украины, а артисты защищают только свои кошельки», – сказал Гордон.

«Я иногда не хочу кричать «Слава Украине». Мне нравится этот клич, но его уже опроституировали негодяи, которые одной рукой имеют бизнес России, а другой рукой кричат слава Украине. Я видел у некоторых в Киевраде перед каждым заседанием у некоторых аж щеки тряслись: «Слава Украине!». Орут а сами… на них просто клейма негде ставить”, – возмутился журналист.

“Я больше скажу, я отмечал 23 февраля, это мой праздник Советской армии и ВМФ. Не потому что я люблю Россию, ненавижу. А потому что я служил в Советской армии. И мне чихать, что кто обо мне подумает, я так живу. Я поздравил тех, с кем мы вместе служили, а с одним почтенным человеком сели вечером и выпили водки за 23 февраля, за то, что мы служили в армии. Тогда это была Советская армия, у нас была единая страна, Советский союз. Служили честно своей стране, которая тогда так называлась. Что не отменяет любви к России, э… к Украине», – отметил Гордон.

Он рассказал, что в армии подал заявление на вступление в КПСС.

“Я был кандидатом в члены КПСС, в 1988 году в армии я вступил в кандидаты КПСС потому что был дураком. Я знал историю, знал про репрессии, и когда я читал свежие газеты – перестройка в разгаре. Я думал, партия обновляется, теперь все другое будет. Ну, дурачок советский. А когда я приехал домой, посмотрел на то, что в армейской библиотеке не читал, это 1989 год, и написал заявление – «в связи с несогласием с генеральной линией». То есть членом партии так и не стал», – добавил Гордон.