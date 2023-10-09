Гордон потребовал от воюющего Израиля определиться и встать на сторону Украины

Анатолий Лапин.  
09.10.2023 12:30
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Израиль, Россия, Украина


Израилю пора определяться, на чьей он стороне в конфликте Украины и России.

Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Голованову заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Израилю пора определяться, на чьей он стороне в конфликте Украины и России. Об этом...

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По мнению Гордона, Израилю не по пути с Россией, потому что она поддерживает его противников – Сирию, Иран и Палестину.

«Я желаю Израилю победы, желаю Израилю скорейшей победы и желаю Израилю наконец осознать, как важно помочь Украине победить фашистскую Россию. Это крайне важно – хватит оставаться в стороне, я имею в виду государство Израиль.

Хватит, надо решительно сказать, что мы на стороне Украины. Потому что вам с Россией не по дороге, не по пути Россия – это Иран, Россия – это Сирия, Россия – это Палестина. Россия – это Путин, который постоянно рассказывает про еврейские фамилии, у него манечка. То про Зеленского, то про Чубайса, то про еще кого-то. У него манечка, он антисемит. Поэтому надо определяться, с кем вы», – заявил Гордон.

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