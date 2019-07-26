Гордон предложил $50000 за организацию встречи с Путиным

26.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон готов распрощаться с квартирой в Киеве, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом он признался в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гордона, он готов выложить 50 тысяч долларов за организацию встречи с Путиным.

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«Это моя мечта – взять интервью у Владимира Владимировича. При моем отрицательном, крайне негативном к нему отношении, для журналиста, я считаю, это была бы большая удача. Я с удовольствием сделал бы с ним интервью. Я даже продал бы одну из своих многочисленных квартир, однокомнатную, за тысяч 50 долларов и отдал бы 50 тысяч долларов за то, чтобы сделать интервью с Путиным», – заявил Гордон.

Ранее он заявлял, что, несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду, которая ведется в украинских СМИ, Россию и президента Владимира Путина поддерживают как минимум 20% населения.