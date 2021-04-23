Гордон предложил выдавать крымчанам воду по предъявлению паспорта Украины

23.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина должна показать жителям Крыма, что киевская власть не забывает о своих гражданах, организовав гуманитарные конвои для выдачи питьевой воды на руки предъявившим украинский паспорт.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, кстати, предложил хорошую идею, схема простая. Украина может осуществить гуманитарную помощь своим гражданам. В Крыму граждане Украины, и Украина как государство не может оставить их без воды.

Поэтому нам надо обратиться к России и сказать, что Украина готова гуманитарными конвоями завозить на территорию Крыма для своих граждан, при предъявлении паспорта гражданина Украины, воду питьевую», – ерничал Гордон.

«Украина должна заявить об этом. Это очень важно, чтобы жители Крыма знали, что мы готовы поставлять им воду. Мы не готовы воду давать на базы военные, санатории, дома отдыха, а туда – да», – добавил пропагандист.