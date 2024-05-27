Гордон превратил малолетнюю дочь в кровожадную гордонёнку

Основной причиной Специальной военной операции якобы является желание российского руководства захватить побольше территорий.

Об этом в театральном пафосном интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявила его 11-летняя дочь Санта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто на нас напал?», – спросил Дмитрий Гордон.

«Путин. Россия. Гады все эти, которые просто хотят земли и власти. Но он [Путин] никогда этого не получит, потому что он скоро просто сдохнет. Так говорит «Алиса», и так говорю я. Он не достоин жить, сто процентов. И он и так уже старый старик, скоро сдохнет», – сказала Санта.

«Ты понимаешь причину этой войны?», – помог пропагандист ребенку.

«Думаю, да. Путин, как обычно, напал. Россия бы не была такой большой, если бы он не завоёвывал другие страны и другие территории. Он просто хочет больше территорий. И так самая большая страна, потому что навоевали кучу территорий, а он хочет ещё больше. Он хочет это всё увеличить, чтобы всё было его, чтобы всё было его, чтобы весь свет ему принадлежал.

Россия – ужасная страна. Потому что нападают, воюют. Потому что, зачем это надо. Только из-за того, что они хотят больше власти, и им это почему-то нужно. Хотя можно просто жить в своей стране, если страна реально хорошая, как Украина, где тебе реально хорошо, и тебе там нравится», – повторяла бред взрослых либерал-бандеровцев Санта.