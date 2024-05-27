Гордон превратил малолетнюю дочь в кровожадную гордонёнку

Вадим Москаленко.  
27.05.2024 22:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 685
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Основной причиной Специальной военной операции якобы является желание российского руководства захватить побольше территорий.

Об этом в театральном пафосном интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявила его 11-летняя дочь Санта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основной причиной Специальной военной операции якобы является желание российского руководства захватить побольше территорий. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Кто на нас напал?», – спросил Дмитрий Гордон.

«Путин. Россия. Гады все эти, которые просто хотят земли и власти. Но он [Путин] никогда этого не получит, потому что он скоро просто сдохнет. Так говорит «Алиса», и так говорю я. Он не достоин жить, сто процентов. И он и так уже старый старик, скоро сдохнет», – сказала Санта.

«Ты понимаешь причину этой войны?», – помог пропагандист ребенку.

«Думаю, да. Путин, как обычно, напал. Россия бы не была такой большой, если бы он не завоёвывал другие страны и другие территории. Он просто хочет больше территорий. И так самая большая страна, потому что навоевали кучу территорий, а он хочет ещё больше. Он хочет это всё увеличить, чтобы всё было его, чтобы всё было его, чтобы весь свет ему принадлежал.

Россия – ужасная страна. Потому что нападают, воюют. Потому что, зачем это надо. Только из-за того, что они хотят больше власти, и им это почему-то нужно. Хотя можно просто жить в своей стране, если страна реально хорошая, как Украина, где тебе реально хорошо, и тебе там нравится», – повторяла бред взрослых либерал-бандеровцев Санта.

О том, кому на Украине нравится, она рассказала, отвечая на вопрос отца о том, как помнит начало войны.

«Для меня война началась, когда я была в Австрии. Мы поехали туда просто на каникулы», – призналась Санта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть