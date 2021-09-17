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17.09.2021 13:59 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Гордон признался, что ему везде мерещатся разные части тела Кремля»

Новости УкраиныУ России очень хорошо получается обзаводиться влиятельными сторонниками по всему миру – от США...

У России очень хорошо получается обзаводиться влиятельными сторонниками по всему миру – от США до высоких кабинетов европейских стран.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гордона, у России очень хорошо получается привлекать на свою сторону зарубежных политиков и организации.

«Уши Кремля торчат везде. Я их лично вижу везде. И у нас, и в Америке, и в Европе, из многих изданий, агентств и высоких политических кабинетов торчат уши Кремля, ноги Кремля и жопа Кремля. Потому что в Кремле очень много денег и они не скупятся тратить свои деньги на покупку друзей по всему миру. Кстати, это же делал Советский Союз. Советские люди плохо жили, а советское руководство скупало друзей по всему миру – от Вьетнама и Лаоса до Анголы и Мадагаскара», – сказал журналист.

«У России получается, у них очень хорошо получается. Когда я вижу, как бывший канцлер ФРГ и бывший премьер-министр Франции занимают руководящие посты в нефтяных и газовых компаниях России, я отдаю себе отчет, что у них не просто получается, у них очень хорошо получается», – заявил Гордон.

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