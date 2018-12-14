Гордон прогнозирует в Лавре кровавую баню с участием «агентов Кремля»

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине начнется «кровавая баня», если националисты и радикалы попытаются штурмом занять Киево-Печерскую лавру.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Гордон сразу подчеркнул, что это якобы будут не настоящие националисты, а «агенты Кремля».

«Отряды в кавычках националистов могут ворваться в помещения Лавры. Давайте примерную ситуацию представим себе. Что будет, если так называемые националисты, не настоящие, а те, кто руководятся из Москвы, ворвутся в количестве тысячи человек, например, на территорию Лавры. Тут же подтянутся силы, которые будут им сопротивляться, могут такую кровавую баню устроить, что мало не покажется никому», – заявил Гордон.

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