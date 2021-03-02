Гордон пугает Россию «горящей землёй» и «невиданным отпором»

31.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В случае, если Россия проведет широкомасштабную наступательную операцию на Украину, в спину ее солдатам будут стрелять партизаны.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гордона, российское руководство не сможет убедить свое население в необходимости воевать с Украиной.

«У меня есть мнение, что Россия не будет широкомасштабно нападать на Украину. Я уже это неоднократно озвучивал, я могу только повторить. Я просто считаю, что в России не дураки сидят, и они прекрасно понимают, что если они пойдут на украинскую территорию дальше, то они получат невиданный отпор – раз. Они получат партизанскую войну – два. Им будут стрелять отовсюду – в спину, в лицо, куда угодно. Будут стрелять везде.

Земля будет стрелять по ним, потому что они – оккупанты. Они оккупанты изначально, когда они пришли на нашу землю, когда они отняли Крым и развязали войну на Донбассе, они уже оккупанты, на них клеймо. Поэтому, если они сунутся сюда, земля будет стрелять.

А если в Россию пойдут гробы, Путину это надо будет как-то объяснять. А что он объяснит, что Украина напала на Россию, как Грузия напала на Россию? Что он будет говорить?» – заявил Гордон.

Слова пропагандиста прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, который был вынужден покинуть родную Херсонскую область после переворота на Украине.

«Гордон – просто неадекватный дебильный человек. Большая часть населения будет встречать танки и солдат ДНР как освободителей от этой коричневой чумы, которая захватила власть на Украине. И россиян большая часть Украины будет встречать как своих братьев. Киев – с цветами. А опыт успешной зачистки бандеровщины на Галичине имеется.

Конечно же, россияне первыми никогда не пойдут. Но президент Путин открыто предупредил – Россия не потерпит нападения на Донбасс. Украина эту войну поиграет. И Гордону тогда придется оказаться на виселице за разжигание ненависти и войны.

В Кремле прекрасно понимают, кто является врагом – не народ Украины, а нацисты, захватившие власть, к которым относится и Зеленский, обманувший 74% населения», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».