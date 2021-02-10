Гордон разоблачил связку Порошенко-Медведчук и раскрыл, в каком звании служит в СБУ

10.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Насмотревшись российских телеканалов люди в разных странах начинают носить футболки с Путиным.

Об этом в беседе на телеканале «Украина 24» заявил журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство расчленяется и уничтожается с помощью трех вещей: военная сила (сейчас Россия не может ее применить), экономика (это полным ходом) и пропаганда. Я бы поставил пропаганду на первое место. Это мощнейшее оружие, благодаря которому миллионы людей начинают думать так, как им навязывают. Российская пропаганда – это российские телеканалы которые до сих пор вещают по всему миру. Я приветствую позицию Латвии, которая запретила с 10 февраля вещание российских телеканалов.

То же самое нужно сделать всем, включая США. Бывая в разных странах, я вижу как везде идет вещание российских каналов. Люди, даже уехавшие из России по идеологическим причинам, после просмотра этих телепрограмм носят футболки с Путиным на груди», – переживает Гордон.

Он сообщил, что Порошенко заставил Медведчука «поделиться» контролем над телеканалом «112 Украина» в 2019 году.

«Ни для кого из профессионалов не секрет, что Порошенко вынудил Медведчука перед выборами осуществлять руководство каналом «112 Украина» 50/50. Это – самое постыдное, что Порошенко вместе с Медведчуком руководили каналом «112 Украина». Порошенко это было выгодно перед выборами. Он Медведчуку выкрутил руки. Отвратительная история, как и почти все, связанное с Порошенко. И сам он отвратителен», – плевался Гордон.

Зритель прислал в студию вопрос о том, какое звание Дмитрий Гордон имеет в СБУ. «Генерал-лейтенант», – ответил он.