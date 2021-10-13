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13.10.2021 14:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Гордон с Паниным нашли друг друга на русофобских посиделках

Новости УкраиныЖители России категорически не хотят майдана, им совершенно «по барабану» протестные движения либералов. Об...

Жители России категорически не хотят майдана, им совершенно «по барабану» протестные движения либералов.

Об этом в интервью украинскому антироссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил покинувший Россию скандальный актёр Алексей Панин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда сидишь в Испании, потом приезжаю в Россию, начинаешь с кем-то общаться, я думаю, судя по тем программам в интернете, что, наверное же, рассказывают про какие-то протесты, про какие-то недовольства, я же думаю, что вся страна такая, я сейчас приеду в Россию, а приезжаю – оказывается им по большому счёту по барабану.

Это мы такие заграницей, знаешь, воинствующая эмиграция, а им лишь бы хлеб был на столе. Им по большому счёту по барабану, они никуда не встанут и никуда не пойдут», – пожаловался Панин.

«Ген рабства», – сказал Гордон.

«А почему в Украине получилось?» – спросил актёр.

«Мне Немцов, это объяснил, география: чем западней, тем больше свободы», – ответил пропагандист.

«Да насколько там западнее, 800 километров. Я себе этот вопрос задавал – если мы все одинаковые, советские, братские, то почему в Украине получилось?» – недоумевал Панин.

«Мы не одинаковые, – возразил Гордон. – Если ты даже в рамках Украины поедешь на машине от Донбасса на Запад Украины, ты увидишь, как будут дома меняться – лучше, чище, красивее, улицы. Вот ты увидишь, чем ближе к Западу, тем более западная жизнь, это интересно, это фантастика».

«А белорусы встали, потому что белорусы не похожи на русских – это разные народы, белорусы – это нордический народ», – ответил пропагандист на другой вопрос актёра.

«Мне говорили: вот, Путин сказал, что мы братский народ, один народ, и я на самом деле не могу на этот вопрос ответить. Ну, то, что он имеет в виду, я понимаю. У него чисто свои цели. Но, с точки зрения – мы один народ, мы же один народ? Мы же с тобой не разные», – сказал Панин.

«А мы – нормальные. Все нормальные – один народ, правительство – разные народы», – выкрутился Гордон.

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