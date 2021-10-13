Гордон с Паниным нашли друг друга на русофобских посиделках

13.10.2021 14:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Жители России категорически не хотят майдана, им совершенно «по барабану» протестные движения либералов.

Об этом в интервью украинскому антироссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил покинувший Россию скандальный актёр Алексей Панин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда сидишь в Испании, потом приезжаю в Россию, начинаешь с кем-то общаться, я думаю, судя по тем программам в интернете, что, наверное же, рассказывают про какие-то протесты, про какие-то недовольства, я же думаю, что вся страна такая, я сейчас приеду в Россию, а приезжаю – оказывается им по большому счёту по барабану.

Это мы такие заграницей, знаешь, воинствующая эмиграция, а им лишь бы хлеб был на столе. Им по большому счёту по барабану, они никуда не встанут и никуда не пойдут», – пожаловался Панин.

«Ген рабства», – сказал Гордон.

«А почему в Украине получилось?» – спросил актёр.

«Мне Немцов, это объяснил, география: чем западней, тем больше свободы», – ответил пропагандист.

«Да насколько там западнее, 800 километров. Я себе этот вопрос задавал – если мы все одинаковые, советские, братские, то почему в Украине получилось?» – недоумевал Панин.

«Мы не одинаковые, – возразил Гордон. – Если ты даже в рамках Украины поедешь на машине от Донбасса на Запад Украины, ты увидишь, как будут дома меняться – лучше, чище, красивее, улицы. Вот ты увидишь, чем ближе к Западу, тем более западная жизнь, это интересно, это фантастика».

«А белорусы встали, потому что белорусы не похожи на русских – это разные народы, белорусы – это нордический народ», – ответил пропагандист на другой вопрос актёра.

«Мне говорили: вот, Путин сказал, что мы братский народ, один народ, и я на самом деле не могу на этот вопрос ответить. Ну, то, что он имеет в виду, я понимаю. У него чисто свои цели. Но, с точки зрения – мы один народ, мы же один народ? Мы же с тобой не разные», – сказал Панин.

«А мы – нормальные. Все нормальные – один народ, правительство – разные народы», – выкрутился Гордон.