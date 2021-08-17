Гордон считает, что без Украины Россия не справится с талибами

17.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

России придется «перебрасывать боеспособные части с Донбасса» в Среднюю Азию, чтобы противостоять там Талибану, который взял власть в Афганистане.

Об этом скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон заявил в интервью российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Талибан сейчас переформатируется, сгруппируется и пойдет в бывшие советские республики. Возникает вопрос, как себя будет вести Россия. Для нее плохо, когда талибы подойдут к ее границам. Воевать с талибами сложно… Есть два варианта. Талибан сметает бывшие советские республики и подходит к границам России. Для России плохо, потому что там 27 миллионов мусульман, и мы можем только догадываться, какая часть из них сочувствует Талибану. Второй вопрос. Допустим, Россия начинает препятствовать талибам. Это война. Мы имеем геополитически переброску частей, которые умеют воевать к границам с Афганистана. Это означает, что много частей придется снять с украинского направления», – сказал Гордон.

Он считает, что рассорившись с Украиной, Россия лишилась мощной военной поддержки, которую та могла бы оказать в войне в талибами.

«Смотрите, что сделала Россия. Какая особо одаренная внешняя политика. Они себе сделали врагов в виде украинцев и белорусов. А теперь, когда настоящий враг подступает со стороны Азии, им не на кого опереться. Ни украинцы, ни белорусы не протянут руку помощи», – сказал Гордон.