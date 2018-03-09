09.03.2018

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Гордон шизофренически троллит Вятровича

На Украине предложили перенести празднование Международного женского дня на день рождения одиозного главы института национальной памяти Владимира Вятровича.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так журналист отреагировал на очередное предложение Вятровича сделать 8 марта рабочим днем и отменить праздник.

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«Надо, действительно, отменить 8 марта как выходной день и сделать праздничным выходным днем день рождения Вятровича. Это будет правильно, я думаю. Вместо 8 марта – день, когда родился Вятрович. Сделать этот день праздничным. Ну шизофрения, так шизофрения», – сказал Гордон