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Гордон шизофренически троллит Вятровича
На Украине предложили перенести празднование Международного женского дня на день рождения одиозного главы института национальной памяти Владимира Вятровича.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Так журналист отреагировал на очередное предложение Вятровича сделать 8 марта рабочим днем и отменить праздник.
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«Надо, действительно, отменить 8 марта как выходной день и сделать праздничным выходным днем день рождения Вятровича. Это будет правильно, я думаю. Вместо 8 марта – день, когда родился Вятрович. Сделать этот день праздничным. Ну шизофрения, так шизофрения», – сказал Гордон
Метки: 8 марта, Владимир Вятрович, Дмитрий Гордон
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