09.03.2018
  2 301 просмотров
Политика, Скандал, Украина

Гордон шизофренически троллит Вятровича


На Украине предложили перенести празднование Международного женского дня на день рождения одиозного главы института национальной памяти Владимира Вятровича.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так журналист отреагировал на очередное предложение Вятровича сделать 8 марта рабочим днем и отменить праздник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Надо, действительно, отменить 8 марта как выходной день и сделать праздничным выходным днем день рождения Вятровича. Это будет правильно, я думаю. Вместо 8 марта – день, когда родился Вятрович. Сделать этот день праздничным. Ну шизофрения, так шизофрения», – сказал Гордон

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть