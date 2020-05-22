Гордон собирается взять интервью у Путина и Януковича

22.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Виктор Янукович, бежавший из страны после государственного переворота, якобы стал жертвой спецоперации.

Об этом в интервью киевской интернет-газете «Страна» заявил эпатажный киевский журналист Дмитрий Гордон, чьи интервью с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим командиром ДНР Игорем Гиркиным привели в ярость украинских националистов, после чего Гордон начал утверждать, что проводил эти беседы по заданию украинских спецслужб.

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Собеседник издания признал, что в настоящее время с Януковичем идут переговоры об интервью.

Гордон также рассказал, какой самый главный вопрос он собирается задать свернутому путчистами президенту.

«Понимает ли он, что стал жертвой спецоперации, в результате которой было подписано соглашение. Речь в нем шла о том, что требование протестующих были удовлетворены. Соглашение подписал Янукович, лидеры оппозиции, министры иностранных дел Польши и Германии. Его отказался подписать только представитель России. А это уже интересный факт. Соглашение означало, что Майдан будет расходиться, но на сцену вышел Парасюк, один из участников Майдана, и сказал, что они не будут расходиться.

После этого к Януковичу приехал генерал Маломуж, бывший начальник службы внешней разведки Украины. Он сказал Януковичу, чтобы тот уезжал, иначе – его убьют. Я считаю, что Януковича использовали в слепую», – говорит Гордон.

Также журналисты поинтересовались, когда будет интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Когда Путин согласится. Я неоднократно говорил, что хочу интервью с Путиным. И он об этом тоже знает», – ответил журналист.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Гордон заявил, что сегодня Путин – наиболее интеллектуальный и эрудированный лидер в мире.