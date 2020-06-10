Гордон составил список и пригрозил блогерам, журналистам и нацистам

10.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Все критиковавшие пропагандиста Дмитрия Гордона за его интервью с экс-командиром ополчения ДНР Игорем Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской, должны публично покаяться.

Об этом Гордон заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пропагандист грозит лично расправиться со своими критиками и подчеркнул, что располагает их адресами.

«Я предлагаю всем, кто писал обо мне гадости, кто приходил под мой офис, просто публично передо мной извиниться. Я не поленился, у меня работает группа людей, они выписали и передали мне список всех известных блогеров, журналистов, и менее известных, которые писали обо мне гадости. Переписаны все фамилии. Переписаны фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны всех двадцати этих глупых людей, которые пришли ночью под мой офис с нехорошими мыслями и намерениями.

И я требую от каждого из них – не просто прошу, просить мне некого, я требую от каждого из них публичных извинений. Если публичные извинения от каждого из них не последуют, я буду с каждым из них отдельно разговаривать, лично, и не поленюсь.

Потому что нельзя быть скотами, и когда вам говорят, что осуществляется важное государственное дело, когда я это говорю публично и во всеуслышание, нужно прислушаться, а не ослепленными злобой быть и завистью. Поэтому – или извинения в ближайшие дни, или с каждым буду разбираться по очереди, по отдельности. Причем, получу удовольствие», – заявил Гордон.

Он утверждал, что получил задание от спецслужб разговорить Стрелкова и Поклонскую, что, впрочем, в СБУ опровергли.

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