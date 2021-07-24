Гордон требует отправить в Крым «украинские гуманитарные конвои с водой»Новости Украины
Украина должна завозить днепровскую воду в Крым цистернами и раздавать гражданам, сохранившим украинские паспорта.
Об этом в эфире российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина должна перекрыть всю воду в Крым. Потому что по международным правилам и законам оккупированную территорию удерживает оккупант. Второе: Украина должна официально обратиться к России и предложить, что украинские гуманитарные конвои будут заходить на территорию Крыма с водой для украинских граждан. Не для военных баз России, не для санаториев и домов отдыха, а для украинских граждан при предъявлении украинских паспортов. Украинские гуманитарные конвои будут предоставлять им столько воды, сколько понадобится», – сказал Гордон.
Сам он выступает за силовой захват Крыма по карабахскому сценарию.
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