Гордон требует отправить в Крым «украинские гуманитарные конвои с водой»

24.07.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украина должна завозить днепровскую воду в Крым цистернами и раздавать гражданам, сохранившим украинские паспорта.

Об этом в эфире российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Украина должна перекрыть всю воду в Крым. Потому что по международным правилам и законам оккупированную территорию удерживает оккупант. Второе: Украина должна официально обратиться к России и предложить, что украинские гуманитарные конвои будут заходить на территорию Крыма с водой для украинских граждан. Не для военных баз России, не для санаториев и домов отдыха, а для украинских граждан при предъявлении украинских паспортов. Украинские гуманитарные конвои будут предоставлять им столько воды, сколько понадобится», – сказал Гордон.

Сам он выступает за силовой захват Крыма по карабахскому сценарию.