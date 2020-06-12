Гордон: Украинское государство не достойно уважения

12.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское государство не только недостаточно рьяно борется с «агрессором», но и не уважает собственных граждан, поэтому любви и уважения оно недостойно.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина, к сожалению, все эти годы очень слабо боролась с российской агрессией. Петра Порошенко не уважаю, и всю его власть не уважаю, и вообще украинское государство не уважаю.

Родину любою, государство не уважаю… за то, что оно не уважает украинцев – и меня, и вас, и всех остальных», – отметил он.

Также пропагандист добавил, что на предстоящих выборах голоса жителей сельской местности будут скупать за гроши, чтобы они голосовали за местных «князьков».

«Поэтому на местных выборах, к сожалению, наших людей, особенно в сельской местности, можно покупать. И их будут покупать сейчас, и они будут покупаться. И на этот раз не гречкой, а деньги пойдут в самый раз.

Причём Порошенко изощрялся вообще шикарно, когда с человека берётся подписка о том, что он становится агитатором, платят ему официальные деньги, и его не покупают, конечно, нет – он агитирует, его нанимают на работу, платят 1500-2000 тысячи гривен, после чего он и его семья уже голосует за Порошенко.

Схема блестящая, и я думаю, на предстоящих местных выборах они будут использовать её по полной программе, местными князьками, которых у нас расплодилось очень много», – возмутился Гордон.