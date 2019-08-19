Гордон устроил истерику из-за встречи Макрона с Путиным

19.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Украине больше нет смысла надеяться на помощь Запада в противостоянии с Россией – это наглядно показал сегодняшний визит Владимира Путина во Францию, где российского лидера встречал французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не верю ни в одного посредника, потому что ни один человек сегодня в мире не может заставить Путина вернуть украинские земли. Заставить Путина вернуть украинские земли могут две вещи: первое, жёсткие санкции, настоящие санкции, и второе, когда не 50 тысяч в Москве выйдет на митинг, а миллион – вот тогда будет всё проще», – отметил он.

«Я наблюдаю, как господин Макрон принимает господина Путина в Париже. В 1994 году Франция была одной из стран, подписавших Будапештский меморандум, который гарантировал Украине, в обмен на отказ от ядерного оружия, неприкосновенность территории, суверенитет и территориальную целостность.

Но Леонид Кучма мне рассказывал, как Франсуа Миттеран, тогда президент Франции, после подписания этого меморандума, отвёл его в сторону и сказал: «Молодой человек, вы разве не понимаете, что вас обманули?».

Сегодняшним приёмом Путина, который должен быть нерукоподаваемый вообще в мире после аннексии Крыма и войны на Донбассе, сегодняшним приёмом Макрон показывает просто, что принципов нет, чести нет, поэтому Украина должна надеяться только на себя, на свои Вооружённые силы, на свою экономику», – сокрушался Гордон.