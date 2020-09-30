Гордон узрел страшную зраду внутри украинского истеблишмента

30.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на русофобскую политику, на Украине до сих пор нет ни одной базы НАТО, потому что киевские политики боятся и втайне любят Россию и её президента.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный пропагандист и русофоб Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Почему Украина не приглашает НАТО, чтобы сделать базы? Наверное, боится разозлить Россию. Многие наши руководители – люди, которые наделены полномочиями – по-прежнему боятся разозлить Россию. Яиц нет, наверное, трусливые по натуре, нет стержня и идеологии.

У нас – очень много людей, наделённых властными полномочиями, совершенно искренне любят Россию! Многие к Путину относятся с уважением. И будучи воспитанными в той большой стране, они тянутся ко всему российскому до сих пор.

Они тысячу раз могут говорить: «армия, мова, вера», «Слава Украине», и гимн петь истошно, но это ничего не меняет – в глубине души они считают Россию классной страной», – негодует он.

Также Дмитрий Гордон подчеркнул, что в последнее время многие украинские политики стали втайне восхищаться президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который смог успешно подавить протесты.

«Это их фетиш, что Путин классный. Они мне говорят иногда: «А что у нас, вот Путин железной рукой всё держит». Многие сейчас и Лукашенко восхищаются. Мне несколько человек уже говорили из наших властей: «Ты посмотри, как он всё придушил, красавец. У нас так не смогли, а он смотри как, на всех направлениях сработал – протесты пошли на убыль, все заткнулись» – горько резюмировал пропагандист.