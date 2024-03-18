Гордон в эфире набросился на русских с гитлеровским остервенением

Вадим Москаленко.  
18.03.2024 23:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Россияне проголосовали за Владимира Путина, потому что в своей массе русский народ отвратительный.

Об этом на канале «И грянул Грэм» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россияне проголосовали за Владимира Путина, потому что в своей массе русский народ отвратительный. Об...

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«Путин никогда не смог бы руководить Россией, если бы не сами россияне, такого не бывает. Потому что он является их воплощением. Они же его выбирают, они его любят, они живут как свиньи. Ходят в деревянные туалеты и любят Путина, и говорят: «Америка? Да это ужасно!» Уродливая страна, уродская, просто рабская, подлая, ненавижу их. Ненавижу!

В массе своей – в массе, русский народ отвратительный. Агрессивный, хамский, скотский, и это обусловлено отрицательной селекцией, это обусловлено десятками миллионов расстрелянных высланных, убитых, сожжённых, замордованных, уехавших», – истерил Гордон.

По его словам, «хороших русских» очень мало.

«Я всячески аплодирую многим людям в России и русским по национальности в том числе. Беда в том, что их удельный вес в общем количестве этой быдломассы крайне низок. И они неспособны изменить ситуацию к лучшему в России», – вещал пропагандист.

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