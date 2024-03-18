Гордон в эфире набросился на русских с гитлеровским остервенением

Россияне проголосовали за Владимира Путина, потому что в своей массе русский народ отвратительный.

Об этом на канале «И грянул Грэм» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Путин никогда не смог бы руководить Россией, если бы не сами россияне, такого не бывает. Потому что он является их воплощением. Они же его выбирают, они его любят, они живут как свиньи. Ходят в деревянные туалеты и любят Путина, и говорят: «Америка? Да это ужасно!» Уродливая страна, уродская, просто рабская, подлая, ненавижу их. Ненавижу!

В массе своей – в массе, русский народ отвратительный. Агрессивный, хамский, скотский, и это обусловлено отрицательной селекцией, это обусловлено десятками миллионов расстрелянных высланных, убитых, сожжённых, замордованных, уехавших», – истерил Гордон.