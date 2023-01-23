Гордон в ответ на конфискацию у Яценюка кинотеатра в Ялте потребовал 3 миллиона долларов

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В кинотеатре «Сатурн IMAX» в Ялте введена временная администрация. Этот объект с начала нулевых отошел к экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, чтобы вместо кинотеатра под носом у ялтинской администрации выстроить 26-этажный комплекс апартаментов «Скай-Плаза». Яценюку принадлежало 70% доли бизнес-проекта, а его партнерами выступали братья Алексей и Максим Бурбак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ООО «Скай Плаза» оформлен на тещу Алексея Бурбака Ольгу Борисову. Именно на этом предприятии введена временная администрация по распоряжению Совета министров Крыма.

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«Это известный крымчанам объект, который принадлежит Арсению Яценюку, – сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. – Важно понимать, что мы не охотимся за чужим имуществом. Для нас главное, чтобы человек был честным, не совершал преступления в отношении крымчан, наших военнослужащих, России. У нас много имущества, принадлежащего иностранным гражданам, но те, кто помогает этой обезумевшей публике убивать наших солдат, не должны зарабатывать у нас. Это принципиально. Поэтому мы стремимся не присвоить их активы, а устранить источник финансирования этого преступного режима».

Реакция Яценюка не заставила себя ждать – он принялся всё отрицать. Яценюк дал интервью украинскому телешарлатану Дмитрию Гордону, который в начале пожаловался, что Константинов – «подонок и падла» – якобы лично ему остался должен 3 миллиона долларов.

«Брешет, падла, – поддержал ведущего Яценюк. – Он не только вам 3 миллиона должен, но ещё и брехло! Но на эту картину нужно смотреть шире, нежели то, что они говорят, о чем они брешут. Это целенаправленная кампания, которой скоро будет уже 10 лет. Вся эта российская брехливая пропагандистская машина была направлена на то, чтобы подорвать веру, доверие и авторитет украинской власти. Я на своей шкуре это ощутил, это неимоверные ботофермы, масса проплаченных экспертов, политиков. Против меня выступали Медведчук, Шарий. Шуфрич. Лавров, все эти «скабеевы-шмомбеевы» и так далее. Кинотеатр – это детский сад».

В 2004 году ООО «Скай-Плаза» выкупило кинотеатр «Сатурн» под проект строительства многофункционального комплекса в 26 этажей. Ориентировочная стоимость реализации проекта – около 50 миллионов долларов. Строительство высотки под боком у администрации Ялты лоббировал тогдашний мэр и «нашеукраинец» Александр Чабанов, но так и не смог провести проект через общественные слушания. В октябре 2005 года на Чабанова было совершено покушение, и он ушел с поста. А спустя год «Сатурн» сгорел при невыясненных обстоятельствах. Тогда в огне погибли двое охранников 21 и 26 лет.

Помимо кинотеатра в распоряжении ООО «Скай Плаза» оказалась вся площадь Советская перед зданием. При Чабанове ее поделили на три участка и передали в аренду на 49 лет.

После пожара в кинотеатре «Скай Плаза» установила под окнами администрации луна-парк, чтобы выплачивать городу аренду, пока судьба небоскреба повисла в воздухе.

После кризиса 2007-го года аендованную территорию украинские бизнесмены и вовсе превратили в торговые ряды, не особо заботясь о внешнем виде и ассортименте палаток и ларьков.

Здание кинотеатра официально было признано не подлежащим восстановлению, но в 2013 году кинотеатр отреставрировали и запустили под названием «Сатурн IMAX».

Три земельных участка, включая выход из городской администрации и фонтан, в муниципальную собственность из аренды вернули уже в российскую юрисдикцию. Но здание кинотеатра оставалось в собственности украинских бизнесменов до последнего.

«У нас в Крыму каждый второй санаторий принадлежит украинским чиновникам, спонсирующим украинский режим, – возмущался экс-нардеп Верховной Рады Олег Царев. – Яценюку принадлежит единственный кинотеатр в центре Ялты. Но мы ничего не можем национализировать или хотя бы арестовать. Им можно, а нам нельзя».

К слову, в комментариях под видео с Гордоном у Яценюка интересуются судьбой «стены» на границе с Россией за 1 миллиард гривен и золотого запаса страны, включая коллекцию «скифского золота», собранного большим любителем незаконной добычи артефактов Петром Ющенко. Отметим, что подобного рода комментарии модераторы канала Гордона удаляют, оставляя «благодарности от украинского народа».