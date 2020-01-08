08.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Гордон впал в дикое отчаяние из-за Крыма и Донбасса

Россия никогда не отдаст Крым Украине, а вопрос с Донбассом, если и будет когда-то решён, то на абсолютно невыгодных для Киева условиях.

При этом, пока Россией руководит президент Владимир Путин, этого не случится.

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Об этом в эфире телеканала НАШ заявил известный украинский пропагандист и русофоб Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никакие разведчики, дипломаты, никакие возможные моменты, которые могут применить украинские руководители в разговорах с Путиным или с другими лидерами – не сработает ничего!

Потому что есть две святых коровы для Путина и для руководства России, сегодняшнего.

Первое – крымский вопрос закрыт, Крым никогда они не вернут, они так считают, Украине.

И второе – Донбасс они могут воткнуть – не отдать, а воткнуть Украине как гнойник, который будет разлагать Украину изнутри, чтобы она не стала членом ни Евросоюза, ни НАТО.

От этого Путин и руководство России никогда не отступят, нет никаких моментов, рычагов, которые бы могли их заставить отступить от этого. Поэтому пока Путин там, в Кремле, ничего не будет!», – горько сетует Гордон.

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