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Новости Украины

Власть и население Молдовы должны молиться на ВСУ, чтобы они смогли остановить продвижение российской армии через Николаев и Одессу на Приднестровье.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известны й пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гордона, если находящиеся в Приднестровье российские войска начнут действовать, у Молдовы не будет шансов.

«Угроза Молдове, конечно же, есть. Этот нарыв гнойный, Приднестровье, конечно же, существует. И 14-я армия, которая составляет этот нарыв, находится в Молдове. Это все русские игры, давние имперские русские игры, которые ничем хорошим для Молдовы, на мой взгляд, закончиться не могут. Проблема Молдовы в том, что у нее нет армии практически, что все эти годы благодаря засилью российской агентуры во главе с Додоном, президентом, а до этого был Воронин, коммунист, думаю, что тоже из той же категории… они не занимались строительством собственной армии на радость России. Поэтому обороняться им, я думаю, нечем. Если 14-я армия начнет действовать, будет не очень хорошо Молдове. Я думаю, что Майя Санду это понимает, она очень осторожно себя ведет… Поэтому у Путина есть мечта, я думаю, следующая: захватить Николаев, Одессу, и дальше путь открыт на Молдову. То есть Майя Санду должна молиться на украинских защитников, все молдаване должны молиться на украинских защитников , чтобы мы не дали возможности россиянам захватить Николаев и Одессу», – заявил Гордон.