13.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Политика, Украина
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Гордон встал на путь галицкого сепаратизма


Львову было бы лучше, если бы туда не пришла Красная Армия и город не был включен в состав Советского Союза.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, он согласился, что в данном случае Львов не стал бы частью Украины.

«Конечно. А вы ждете, что я скажу, что это плохо? А я, знаете, что скажу? Я за то, чтобы люди жили так, как им удобно и хорошо. Если они жили во Львове той буржуазной жизнью, без этой говняной советской идеологии, без КГБ и НКВД, без этого маразма идеологического, который сопровождал ту нашу жизнь, если им было хорошо, так пусть бы там и жили, какие проблемы?», – заявил Гордон.

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