Гордон выдал очередное зловещее пророчество по «российскому вторжению»

22.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия якобы ни за что не введёт войска на территорию Украины, потому что, кроме «жесточайших западных санкций», она получит «серьёзное сопротивление» и партизанскую войну.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что многие знаковые пророчества Гордона сбывались с точностью до наоборот.

«Я себе представляю: нападают они на нас. Надо сразу думать, какие минусы они получат для себя. В том, что они получат военный отпор, я не сомневаюсь: будут бить, крушить, ломать, стрелять. Будут продвигаться вглубь территории – будет партизанская война, будут уничтожать технику и живую силу.

Что получит Путин? Украину он не покорит, даже если сильно захочет, но получит геморрой. Ему сразу вставят такие санкции, что это будет посильнее всего, что он может даже себе представить. Плюс он получит гробы в Россию. Он должен будет объяснять российским матерям, почему их сыновья пошли на Украину, что они там забыли, и почему они возвращаются домой в цинке.

Поэтому я не верю, что Путин пойдёт войной на Украину. Он не сумасшедший, он не производит такого впечатления», – рассуждает Гордон.

Тем не менее, когда ему задали вопрос о многочисленных несбывшихся прогнозах, пропагандист попытался представить всё как шутку и перевести тему.

«Мне говорят – вы сказали, что чемпионат мира в России не состоится. Я говорю – а что, он разве состоялся? И все смеёмся. Или – вы сказали, что Крымский мост не построят. Я говорю – а разве его построили? Я не отшучиваюсь – я шучу», – добавил он.