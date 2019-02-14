14.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Почти половина населения Украины готова присоединиться к уличным акциям протеста, если их не устроят результаты выборов. При этом, на руках у населения находится до пяти миллионов единиц оружия, что чревато массовым кровопролитием.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский телепропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По закрытым опросам, которые проводит не буду говорить кто, но это соответствует действительности, в случае фальсификации на выборах 42% граждан Украины готовы выйти на протестные акции. 42% граждан Украины – это очень много…

В стране огромное количество оружия сегодня. Только официальные лица мне говорят, что от трех до пяти миллионов стволов на руках у населения. Это огромные цифры. Это значит, что, если, не дай бог, возникнут протестные акции, дело закончиться может большой кровью.

Все ключевые политические игроки, задействованные в выборном процессе, должны отдавать себе в этом отчет и должны понимать, что на карте государственность Украины сегодня.

Останется ли Украина как государство на карте мира – вот, о чем надо говорить в первую очередь», – заявил Гордон.