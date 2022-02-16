Гордон записался в личные враги Путина и эвакуировал родных

Скандально известный антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевский журналист Дмитрий Гордон объявил себя личным врагом президента России Владимира Путина и эвакуировал свою семью из Киева.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, сам он вместе с женой остается в Киеве.

«Я являюсь личным врагом Путина и кремлевской банды, я понимаю, что удар может быть нанесен по моей семье, если они окажутся в Киеве. Поэтому для меня однозначно то, что я остаюсь дома, моя жена остается дома, а людей, за которых я отвечаю, – это мой папа 85 лет, это Алесин дедушка 85 лет, это ее мама, это маленькие дети…

Вот, моя семья должна быть в безопасности. Потому что я не могу бороться со связанными руками. А дети и пожилые родители, которые остаются тут, если сюда войдут русские, – это мои связанные руки. Я должен быть свободен и ни о ком не думать – я должен думать о борьбе», – заявил Гордон.