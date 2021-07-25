25.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Украина
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Гордон заявил, что Зеленский по его указанию готовит отставку министра обороны

Новости УкраиныУкраинский пропагандист Дмитрий Гордон указывает президенту Владимиру Зеленскому, каких министров он должен уволить, и...

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон указывает президенту Владимиру Зеленскому, каких министров он должен уволить, и тот выполняет его указания.

Об этом Гордон похвастался в эфире российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу иметь с врагом никаких дел. И я, кстати, об этом говорю Владимиру Александровичу Зеленскому. Многое из того, что я сказал, он взял на вооружение, и это было осуществлено.  Многое из того, что я говорил в разное  время. Я ему говорил и о состоянии дел в нашей армии, и о беспомощности министра обороны. И я вам хочу сказать, что скоро министр обороны будет снят», – сказал Гордон.

Он уверяет, что украинцы в целом довольны Зеленским, потому что он «не совершает ошибок».

«На сегодняшний день он хорош. У меня к нему вопросов практически нет. А если есть вопросы, я в глаза говорю, что вот этот министр кажется мне дебилом, а этот психически больным, и как можно их держать. В глаза говорю», – сказал Гордон.



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