Гордон заявил, что Зеленский по его указанию готовит отставку министра обороны

25.07.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон указывает президенту Владимиру Зеленскому, каких министров он должен уволить, и тот выполняет его указания.

Об этом Гордон похвастался в эфире российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу иметь с врагом никаких дел. И я, кстати, об этом говорю Владимиру Александровичу Зеленскому. Многое из того, что я сказал, он взял на вооружение, и это было осуществлено. Многое из того, что я говорил в разное время. Я ему говорил и о состоянии дел в нашей армии, и о беспомощности министра обороны. И я вам хочу сказать, что скоро министр обороны будет снят», – сказал Гордон.

Он уверяет, что украинцы в целом довольны Зеленским, потому что он «не совершает ошибок».

«На сегодняшний день он хорош. У меня к нему вопросов практически нет. А если есть вопросы, я в глаза говорю, что вот этот министр кажется мне дебилом, а этот психически больным, и как можно их держать. В глаза говорю», – сказал Гордон.