Гордон жалуется, что Путин и Нетаньяху причиняют ему «глубочайшую боль»

18.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Дружба с Российской Федерацией является для Израиля предметом национальных интересов.

Об этом в эфире интернет-канала «Лысая правда» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор канала, блогер Марк Кричевский подчеркнул, что несмотря на то, что Россия в ООН голосует против резолюций Израиля, отношения между лидерами остаются дружественными, а на набережной Тель-Авива с широким размахом отметили День России.

«Мы записываем наше интервью 12 числа, в День России, и сегодня в Израиле, на набережной Тель-Авива флаг России метров 60 развернули… Израиль был одной из немногих западных стран, которая после Крыма и всех известных событий не присоединилась к санкциям против России.

У нас свои резоны, Сирия, вы понимаете, общие военные интересы и так далее, Нетаньяху вынужден постоянно летать к Путину. Скажите, как это воспринялось в Украине? Потому что Россия всегда голосует против Израиля в ООН и других организациях…», – спросил Кричевский.

На это Гордон пожаловался, что ему больно смотреть на теплые отношения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина.

«Я очень люблю Израиль, я очень хорошо знаю Израиль, у меня много друзей там, я часто бываю в Израиле. И мне болит, когда я вижу, как Нетаньяху обнимается с Путиным, принимает его в Израиле. Путин – это международный изгой, это спонсор международного терроризма, это человек, по вине которого погибают люди во всем мире. И когда руководитель такой уважаемой страны, как Израиль прилюдно оказывает ему знаки внимания, во мне это отзывается глубочайшей болью. Это с одной стороны.

С другой стороны, я прекрасно понимаю, что у Израиля есть, как у воюющей страны, окруженной врагами, свои интересы. Я понимаю, что да, с одной стороны, отвратительно для меня то, что Нетаньяху дружит с Путиным, а с другой стороны я понимаю – что ж, он руководствуется, видимо, национальными интересами Израиля. И тут я прекращаю уже что-либо комментировать», – отметил Гордон.