09.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Экономика коллапса
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Гордон жалуется – из-за коронавируса влез в долги




Коронавирус ударил по карману известного украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, который был вынужден из-за пандемии занимать деньги у обеспеченных «друзей». Об этом Гордон рассказал в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гордона, весь его бизнес был построен на сдаче в аренду недвижимости и торговых площадей, которые простаивают из-за карантина.

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«Проблемы у всех. Я не хочу говорить, что у меня проблемы, но я же свою схему рассказывал и по телевидению тоже – я всегда беру кредит большой, покупаю недвижимость, и недвижимость, которая у меня есть, дает возможность спокойно выплачивать кредит, и жить, обеспечивать семью и сотрудников, которые со мной работают.

Но сейчас же торговые центры закрыты, офисы закрыты. Это значит, что все, что закрыто, естественно, я не беру с них аренду. Это же форс-мажор, я понимаю людей, я ни с кого не взял аренду из тех, чьи бизнесы закрыты.

А что это значит? Это значит, что мне надо где-то брать деньги на кредит и на жизнь. А заначки у меня никогда не было, я никогда не держал деньги.

Проблема это? Конечно, проблема. Конечно, мне помогли друзья, которые необходимые деньги мне дали, зная, что я порядочный человек, я всегда верну. Но проблема», – заявил Гордон.

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