23.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Гордон ждет благодарности за донос на Гиркина и Поклонскую


Киевский журналист Дмитрий Гордон утверждает, что переслал флешку, на которой записаны  интервью с одним из бывших командиров ополчения ДНР Игорем Гиркиным и экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской в Гаагский трибунал.

Об этом он сообщил на своем канале Youtube, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Флешка находится в Гааге, и с компьютера, на котором было интервью, показания – тоже. Это все приобщено уже к делу, и я даже вам скажу, что когда будет официальное письмо из Гааги, с благодарностью я его с удовольствием процитирую. Уж поверьте мне, я кое-что знаю, больше чем могу сказать. Поэтому ждите. Порционно буду говорить все. Ну, почти все», – сказал Гордон.

Ранее он подвергся критике за интервью с Поклонской и Гиркиным, после чего заявил, что проводил эти беседы по согласованию с украинскими спецслужбами.

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