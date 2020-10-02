Гордон знает тайну о Стрелкове, за которую могут убить

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевский пропагандист Дмитрий Гордон знает, кто из украинского руководства летом 2014 года дал выйти Игорю Стрелкову (Гиркину) с ополчением из осаждённого ВСУ и националистами Славянска, однако до смерти боится об этом говорить.

Об этом заявил сам Гордон в интервью YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гиркин мог лежать уже давно в могиле, а его выпустили украинские руководители. Как мне рассказывал один народный депутат, Альфа лежала по обе стороны дороги, и они шли, он и его пятьдесят или сто человек, их выпускали, потому что не было приказа стрелять…», – начала вопрос журналистка Наталья Влащенко.

«Выпускали из Славянска захватывать Донецк», – перебил Гордон.

«Кто-то же выпускал? Вы спрашивали? Совершенно очевидно, что Гиркин об этом договорился, или его начальство об этом договорилось. Очень хотелось бы узнать фамилию этого человека или этих людей», – спросила Влащенко.

«Я вам отвечу: то, о чём вы спрашиваете, известно большому количеству людей в Украине и в России, фамилии людей, которые его выпустили. Я бы хотел, чтобы об этом говорил кто угодно, но не я», – ответил пропагандист.

«Потому что мне нравится жить, у меня очень разнообразная, насыщенная жизнь, и мне не хочется, чтобы она прерывалась. Я достаточно находился с охраной, поэтому мне не хочется свою жизнь прерывать раньше времени», – объяснил Дмитрий Гордон.