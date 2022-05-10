Гордон зовет Молдову на войну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Молдова – это «будущий объект нападения России».

Об этом в интервью молдавскому прозападному телеканалу TV8 заявил киевский антироссийский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я вижу первой целью Молдову, потому что Россия не скрывает, что он хочет пробить своеобразный коридор к ПМР, где находится уже много лет ее 14-я армия. Это значит, что России нужно попытаться завоевать Николаевскую и Одесскую область, выйти на границу с Молдовой и перейти ее и завоевать Молдову, потому что Путину нужны результаты… Кроме Молдовы цели у Путина следующие: страны Балтии, Беларусь, вполне вероятно Польша, Грузия, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и так далее», – сказал Гордон.

Он успокоил журналистку, что Молдове ничего не грозит, пока «героическая украинская армия сдерживает агрессию».

«Но планы такие есть. То, что у вас в тылу находится 14-я армия, то, что территория Приднестровья не контролируется правительством Молдовы – это мина замедленного действия, которая может рвануть в любой момент», – добавил Гордон.

Выход из ситуации он видит один – ракетный удар по Приднестровью.

«На территории Молдовы, дружественной Украине страны, находится анклав под названием Приднестровье, который не контролирует Молдова, в котором 30 лет находится 14-я армия РФ, которая несет угрозу для Украины. Если Российская армия будет рваться с территории Одессы, им навстречу может выйти 14-армия. Поэтому в ситуации войны России с Украиной я бы нанес ракетные удары по сосредоточению сил 14-й армии, которая угрожает Украине и может принести нам немало бед. Я бы разбомбил к чертовой бабушке всю 14-ю армию РФ», – сказал Гордон.

Граждан Украины (и ПМР), которые служат в 14-й армии, он считает «потенциальными врагами». При этом пропагандист сетует, что в Молдове много людей, «которые любят Россию и Путина».

«Когда Россия напала на Украину, я хотел поддержки от Молдовы и Грузии. Но мы ее не увидели, потому что за годы руководства пророссийскими президентами не было создано боеспособной армии, которая могла бы защищать ее территориальную целостность, и Майя Санду боится занимать активную проукраинскую позицию, потому что понимает: этим она подставляет под удар свою страну. Это называется соблюдение национальных интересов. Голова у меня это понимает, а сердце не принимает», – пожаловался Гордон.

При этом он считает, что у Молдовы нет другого выхода, кроме войны.

«Для Молдовы идеальный вариант – выгнать из Приднестровья сепаратистов и восстановить территориальную целостность и суверенитет. Я не знаю, есть ли на это силы, но Молдова могла бы обратиться к НАТО или президенту Украины… Без войны – ждите еще 100 лет или 200. А может, они придут к вам в Кишинев и скажут: это часть ПМР. Захватят все», – пригрозил Гордон.

Характерно, что TV8 пригласило Гордона выступить в День Победы, что многих оскорбило. Неделю назад пропагандиста приглашал другой молдавский телеканал – JurnalTV, и он там произносил те же тексты. Совет телевидения и радио (СТР) Молдовы вынес предупреждение телеканалу JurnalTV из-за дискриминационных высказываний украинского гостя. СТР пришел к выводу, что в интервью прозвучали «выражения и фразы с оскорбительным и дискриминационным подтекстом».