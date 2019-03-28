Гордона объявили «сутенером нечистой силы»

28.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Конфликт одиозной украинской националистки Ирины Фарион с журналистом Дмитрием Гордоном обрел новые обороты.

Так, в эфире телеканала «ИНТВ» националистка назвала Гордона продавцом пирамидок и сутенером нечистой силы из-за того, что в 90-е годы его газета “Бульвар” рекламировала гадалок и разношерстных «целителей», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он не журналист, он шарлатан, аферист, торговец какими-то пирамидками, пиарщик когда-то Кашпировского, Алана Чумака и всей этой чертовщины типа Марии Стефании и гадалок. Он – сутенер нечистой силы. Поэтому я больше об этом сутенере нечистой силы говорить не имею намерений. Он просто панически боится Фарион, потому что прав – она воюет с нечистой силой. Возможно, его нужно будет окропить когда-то святой водой», – заявила Фарион.

Ранее Гордон призвал возбудить уголовное дело против одиозной националистки, экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион за разжигание межнациональной ненависти и вражды, назвав ее агентом ФСБ.