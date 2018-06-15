15.06.2018

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Гордона подвела английская разведка

Западные разведки готовили срыв чемпионата мира по футболу в Российской Федерации.

Это следует из слов известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, которые он озвучил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон, анонсировавший ранее отмену ЧМ-2018 в России, объяснил, что основывался на данных западных спецслужб и последовавших за этим событиях.

«Более года назад по каналам английской разведки, по каналам из США ко мне пришла информация о том, что западный мир будет бойкотировать чемпионат мира по футболу из-за событий в Украине и Сирии так, как бойкотировал Олимпиаду-80 в Москве после вторжения в конце 79-го года советских войск в Афганистан”, – сказал журналист.

По его словам, последовавшие далее события, в частности допинговый скандал, дело Скрипалей, новые обвинения России в уничтожении “Боинга” и самолета с польским руководством, включая президента, лишь подтверждали его информацию.

“Это и еще целый ряд событий подводили все к тому, что в России чемпионата мира таки не будет, поэтому я абсолютно уверенно говорил это и мне это подтверждали ряд разных источников», – сказал журналист.

В том, что чемпионат мира все таки стартовал в России, он обвинил коррумпированность западных элит.

«Владимир Владимирович Путин, избранный снова президентом России, – человек, в отличие от подавляющего большинства западных лидеров, мыслящий глобально и понимающий, что на подкуп политиков в других странах ради достижения своих целей не надо жалеть денег. Щедро покупаются агенты влияния, политики, в том числе первого эшелона», – заявил Гордон.