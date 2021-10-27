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27.10.2021 14:17 (Мск), Тбилиси, Вадим Москаленко
 
Грузия, Политика, Скандал, Украина
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Гордона, прилетевшего проведать в тюрьме Саакашвили, выдворили из Грузии

Новости УкраиныСкандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в...

Скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию.

Об этом Гордон сообщил в своём Instagram, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали», – написал Гордон.

Он убеждён, что отказ связан с тем, что накануне МИД Украины обратился к грузинским коллегам с просьбой организовать ему посещение в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Все, что произошло, – это международный скандал и позор для грузинских властей. Сейчас вылетаю в Киев тем же самолетом, которым прилетел. До встречи дома!» – добавил Гордон.

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