Гордона, прилетевшего проведать в тюрьме Саакашвили, выдворили из Грузии

27.10.2021 14:17 (Мск), Тбилиси, Вадим Москаленко

Новости Украины

Скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию.

Об этом Гордон сообщил в своём Instagram, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали», – написал Гордон.

Он убеждён, что отказ связан с тем, что накануне МИД Украины обратился к грузинским коллегам с просьбой организовать ему посещение в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Все, что произошло, – это международный скандал и позор для грузинских властей. Сейчас вылетаю в Киев тем же самолетом, которым прилетел. До встречи дома!» – добавил Гордон.