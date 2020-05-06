Гордона разочаровали: Россия не развалится, а сплотится перед трудностями

06.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Предпосылок для того, чтобы Россия развалилась изнутри, сегодня нет – эпидемия коронавируса, без сомнения, ударит по российской экономике, но не уничтожит ее.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил известный российский журналист Владимир Познер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Познера, чем сильнее вызовы перед Россией и сложнее российскому народу, тем ближе он сплачивается друг с другом.

«Россия может взорваться изнутри?» – поинтересовался Гордон.

«Я для этого не вижу предпосылок», – ответил Познер.

«Резкое падение цен на нефть, неожиданное просто, и коронавирус — все это вместе Россию может добить или нет?» – уточнил украинский журналист.

«Думаю, что нет. Вы знаете, это интересная вещь вообще, но я пришел к выводу, что чем хуже в России, тем сильнее народ. При тяжелом положении этот народ сплачивается и выстаивает. А, вот, когда все хорошо – нет, совсем другое. Поэтому, что касается конкретного (случая) – будет очень трудно. Экономически это очень сильно ударит по многим.

Коронавирус – это очень временное явление, которое исчисляется месяцами, а не чем-то другим. А вот экономические последствия происходящего – это будет несколько лет. Но у меня нет никаких сомнений, что это преодолеют, – добавил Познер.

Он также опроверг тезис Гордона о том, что Россия – это большая бензоколонка, подчеркнув, что нефть и газ уже не являются основными источниками пополнения российского бюджета.

«Насчет того, что это большая бензоколонка – это заблуждение. Сегодня, вы удивитесь, но сельское хозяйство российское приносило больше, чем газ и нефть. На втором месте после вооружений. Поэтому, это уже не так, Россия не в той степени, в какой была, является большой бензоколонкой. Эти заблуждения, на мой взгляд, приводят к неправильным политическим выводам. Надо реально оценивать любую страну – неважно дружественную или недружественную, реально, чтобы политика была эффективной», – резюмировал российский журналист.