29.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Гордона увековечили в жестком хип-хоп-стебе на «цэ Европу»


Горловчане проекта «Plotnik82» записали в России зажигательный злободневный стёб на украинскую действительность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Не менее ярким музыканты сделали видеоклип к своему треку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом композиция исполнена в нехарактерной хип-хоп манере с нарочито украинским «гэканьем». Концепция песни представляет собой стопроцентно воплощённый постмайданной Украиной хуторско-заробитчанский стереотип. Лирический герой стремится в ЕС на заработки, утопая в мечтах, как он по возвращению будет целый месяц козырять.

В песне можно найти отсылки к болезненному восприятию «свидомыми» такого понятия как «рука Кремля», а также большой привет украинской журналистике в виде аллюзии к хиту Чижа «18 берёз»: «Без YouTube я уже не выделяю феромон,/И последний Гордон, как последний патрон».

Отметим, до «Plotnik82» лидер команды Дмитрий Дубров был участником довольно известной в Донбассе группы «Лихолесье».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть