Гордона увековечили в жестком хип-хоп-стебе на «цэ Европу»

29.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Горловчане проекта «Plotnik82» записали в России зажигательный злободневный стёб на украинскую действительность.

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Не менее ярким музыканты сделали видеоклип к своему треку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом композиция исполнена в нехарактерной хип-хоп манере с нарочито украинским «гэканьем». Концепция песни представляет собой стопроцентно воплощённый постмайданной Украиной хуторско-заробитчанский стереотип. Лирический герой стремится в ЕС на заработки, утопая в мечтах, как он по возвращению будет целый месяц козырять.

В песне можно найти отсылки к болезненному восприятию «свидомыми» такого понятия как «рука Кремля», а также большой привет украинской журналистике в виде аллюзии к хиту Чижа «18 берёз»: «Без YouTube я уже не выделяю феромон,/И последний Гордон, как последний патрон».

Отметим, до «Plotnik82» лидер команды Дмитрий Дубров был участником довольно известной в Донбассе группы «Лихолесье».