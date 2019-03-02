Гордона вызвали на дуэль за ложь о Крыме

02.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Известный крымский спортсмен, со-основатель спортивного движения Street Workout Максим Шихалиев, более известный как видеоблогер под псевдонимом Тамир Шейх, вызвал на дуэль украинского телеведущего Дмитрия Гордона. В своем видеоблоге Шейх заявил, что причиной для того послужили лживые высказывания Гордона на ТВ о российском Крыме.

Тамир Шейх высмеял видеоролик, снятый в спортзале, где Гордон демонстрировал на камеру удары по манекену. «Как некоторые бы товарищи сказали, которые близки к боевым искусствам, – мешок. Да, мешок!» – сказал крымский спортсмен.

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«Обратите внимание на его пузико. Характерное пузико», – добавил Шихалиев.

«Решил вызвать Гордона на дуэль. Посмотрел видео, где Гордон занимается фитнесом, занимается в зале. Я, конечно, не такой кикбоксер и не такой фитнесист, как Гордон, но в принципе, на бой его можно вызвать.

Конечно, прежде всего, имеется в виду хотя бы в разговорном формате касаемо Крыма, потому что он делал и делает многие заявления по Крыму, которые не соответствуют действительности. Поэтому в прямом эфире можно было бы провести спарринг-беседу с Дмитрием Гордоном.

Не обязательно в разговорном формате, можно действительно в формате спарринга или фитнес-состязаний. Можно было бы попробовать. Тем более, мы комплекцией практически похожи, по возрасту тоже очень близко», – заявил Шейх.