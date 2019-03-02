//exit;
02.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Спорт, Украина
Просмотров:

Гордона вызвали на дуэль за ложь о Крыме

Известный крымский спортсмен, со-основатель спортивного движения Street Workout Максим Шихалиев, более известный как видеоблогер под псевдонимом Тамир Шейх, вызвал на дуэль украинского телеведущего Дмитрия Гордона. В своем видеоблоге Шейх заявил, что причиной для того послужили лживые высказывания Гордона на ТВ о российском Крыме.

Тамир Шейх высмеял видеоролик, снятый в спортзале, где Гордон демонстрировал на камеру удары по манекену. «Как некоторые бы товарищи сказали, которые близки к боевым искусствам, – мешок. Да, мешок!» – сказал крымский спортсмен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Обратите внимание на его пузико. Характерное пузико», – добавил Шихалиев.

«Решил вызвать Гордона на дуэль. Посмотрел видео, где Гордон занимается фитнесом, занимается в зале. Я, конечно, не такой кикбоксер и не такой фитнесист, как Гордон, но в принципе, на бой его можно вызвать.

Конечно, прежде всего, имеется в виду хотя бы в разговорном формате касаемо Крыма, потому что он делал и делает многие заявления по Крыму, которые не соответствуют действительности. Поэтому в прямом эфире можно было бы провести спарринг-беседу с Дмитрием Гордоном.

Не обязательно в разговорном формате, можно действительно в формате спарринга или фитнес-состязаний. Можно было бы попробовать. Тем более, мы комплекцией практически похожи, по возрасту тоже очень близко», – заявил Шейх.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть