Гордону не стыдно за рекламу пройдох и шарлатанов

23.05.2020, Киев, Игорь Петров

Пирамида Ю Шинсе, якобы накапливающая некую биоэнергию, – запатентованный медицинский прибор, который помогает людям.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, который рекламировал эти пирамиды в свою бытность главным редактором газеты «Бульвар», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне ни капельки не стыдно за то что я рекламировал золотую пирамиду – медицинский прибор, запатентованный, прошедший клинические испытания, реально помогающий людям. Почему мне должно быть стыдно за то, в чем я убежден? Никогда не было стыдно за рекламу золотой пирамиды и не будет стыдно», – сказал Гордон, отвечая на вопрос зрителя который интересовался, не стыдно ли ему за это.

В прошлом году и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Минздрав никогда не выдавал лицензии на это «изобретение». Пирамиду Ю Шинсе внесли в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения и разрешили для применения на территории Украины приказом Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения №132 от 31 марта 2006 года с подписью первого заместителя главы службы Инны Демченко. Срок действия свидетельства о государственной регистрации оканчивался 31 марта 2011 года.

«Вся эта история о чудодейственных свойствах пирамидок – абсолютное мошенничество, – подчеркнула Супрун. – Чтобы обманывать людей, часто задействуют лица с высокой узнаваемостью и влиянием на общественное мнение, способные публично заверить, что «считают это гениальным изобретением», которое спасло многих людей. Это вводит в заблуждение украинцев и может ставить под угрозу жизнь или здоровье пациентов, действительно нуждающихся в срочной медицинской помощи или лечении».